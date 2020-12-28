AGİ ödeme tablosu 2021 yılı için asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu
TÜRKİYE'de 2021 yılı asgari ücreti ve AGİ son dakika açıklamasıyla belli oldu. 2021 asgari ücreti net 2.825 lira, brüt 3 bin 577 lira oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 10:30'da başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam Asgari Ücret Komisyonu son toplantısının ardından Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise Asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 oldu. Üç çocuklu bir kişinin alacağı asgari ücret AGİ ile birlikte 3 bin 15 lira olacak. Peki AGİ çalışanlar için ne kadar olacak işte son dakika bilgileri:
İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, 2021 yılı için asgari ücretin 3 bin lira üzerinde olması gerektiğini açıklamıştı. Beklenti tam olarak karşılanmadı. Ancak AGİ dahil çocuklu aileler 3 bin liranın üstünde bir asgari ücrete sahip olacak. Bekar olanlar için AGİ dahil asgari ücret 2 bin 825 lira oldu.
AGİ ödeme tablosu 2021 yılı rakamları
2021 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 21.6 oranındaki zam AGİ'ye de uygulandı. Böylece 3 çocuklu bir çalışan 3 bin 15 lira AGİ dahil ücret alacak.
AGİ 2021 yılı ödeme tablosu şöyle:
Bekar için 2021 yılı AGİ - 220 liradan 268 TL'ye çıktı
Evli eşi çalışmayan için yeni AGİ 321 lira
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için AGİ 362 lira
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için AGİ 402 lira