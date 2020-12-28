AGİ ödeme tablosu 2021 yılı için asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 10:30'da başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam Asgari Ücret Komisyonu son toplantısının ardından Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise Asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 oldu. Üç çocuklu bir kişinin alacağı asgari ücret AGİ ile birlikte 3 bin 15 lira olacak. Peki AGİ çalışanlar için ne kadar olacak işte son dakika bilgileri: