AGİ 2020 zammı ne kadar yeni AGİ ödeme listesi ve işsizlik maaşı tahminleri
Bugün saat 14.00'da asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar oldu ve yeni işsizlik maaşı kaç lira sorusu yanıt bulacak. 2020 AGİ ödeme listesi son dakika açıklamasıyla bakan tarafından duyurulacak.
7 milyon çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ödeme listesi de bugün belli oluyor. Bundan önce üç toplantı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Saat 14.00'daki bu toplantıda 2020 yılı zamlı asgari ücreti ile AGİ listesi son dakika açıklaması ile duyurulacak. Asgari ücret zammına ilişkin herkesin umutlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' sözleri olmuştu. Peki AGİ ödemeleri 2020'de ne kadar olur, işsizlik maaşı kaça çıkar? İşte yapılan tahminler:
Bugün belli olacak Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini AGİ'yi de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa AGİ 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.
2020 yılı işsizlik maaşı ne kadar olur? : Yüzde 12 zam olursa İşsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak.