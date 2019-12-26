AGİ 2020 zammı ne kadar yeni AGİ ödeme listesi ve işsizlik maaşı tahminleri

7 milyon çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ödeme listesi de bugün belli oluyor. Bundan önce üç toplantı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Saat 14.00'daki bu toplantıda 2020 yılı zamlı asgari ücreti ile AGİ listesi son dakika açıklaması ile duyurulacak. Asgari ücret zammına ilişkin herkesin umutlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'jestimizi yaparız' sözleri olmuştu. Peki AGİ ödemeleri 2020'de ne kadar olur, işsizlik maaşı kaça çıkar? İşte yapılan tahminler: