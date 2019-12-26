AGİ 2020 ödeme tablosu bugün belli oluyor! İşsizlik maaşı ve AGİ zam tahmini

AGİ 2020 yılında ne kadar zamlanacak sorusunun yanıtı bugün ortaya çıkıyor, tahminler asgari ücrete zam yüzde 15 olursa AGİ'nin 220 lira olacağına yönelik. İşsizlik maaşı ise bu durumda en düşük bin 137 liraya çıkacak.

Bugün belli olacak Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini AGİ'yi de etkileyecek.

Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa AGİ 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.

İşsizlik maaşı ne kadar olur?

Yüzde 12 zam olursa İşsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak.

Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak.

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ çocuk yardımı şartları: AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Çalışan anne babada AGİ kime yatar : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.