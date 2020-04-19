Afyonkarahisarlı lokanta sahibi biz bize yeteriz deyip 70 bin liralık veresiye defterini yaktı

Müşterilerinin genelde çiftçiler olması nedeniyle veresiye defteri kullandıklarını belirten Erol, ''Benim de 6 yıldır işletmemde 70 bin lira civarında alacağım vardı. Bunların içinde 30 lira borcu olanlar da var, çok büyük borcu olanlar da. Ailemle düşünerek, veresiye defterini yakma kararı aldım. Tabii bu düşüncemde en büyük etki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dediği 'Biz bize yeteriz' cümlesi oldu. Ben de dedim ki 'Biz bize yetelim'. Benim de yapabileceğim, gücüm buydu.