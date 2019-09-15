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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar'da elim bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Gelen ilk bilgilere göre kaza sonucu 1 ölü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre; Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 ölü ve çok sayıda yaralılar olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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