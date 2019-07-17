Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mazgalların tıkanması nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katlarını su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü'ne, 14 mahallede 100'e yakın ev, iş yeri ve bazı kamu kurumlarının bodrum katını su bastığı yönünde ihbar geldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbar gelen binalarda, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.