Afyonkarahisar'da müze satışa çıkarıldı! Fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız

İnternette müzesin satış ilanın açıklamasında ise “Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş caddesi üzerindedir. Toplamda 8242.16 m2 den oluşmaktadır. Şuan üzerinde halen faal olarak çalışan müze bulunmaktadır. Parsel sosyo kültür özel proje alanıdır. Kültürel etkinlik konut ve ticari alandır. Şehir merkezindeki yapılaşmaların içerisinde tek parsel ada bazında her türlü yapılaşmaya uygun tek yerdir. Lütfen detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizi arayınız” ifadelerine yer verildi