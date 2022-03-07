BIST 1.986
DOLAR 14,35
EURO 15,70
ALTIN 917,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da gassaldan cenazeyle akıl almaz fotoğraf! Sosyal medya karıştı: İnceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da gassaldan cenazeyle akıl almaz fotoğraf! Sosyal medya karıştı: İnceleme başlatıldı

AFYONKARAHİSAR Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassalın morgda cenaze ile ‘görevimizin başındayız’ şeklinde sosyal medyadan yaptığı fotoğraf paylaşımı tepkilere neden oldu.

Abone ol

İlginç olay, Şuhut Devlet Hastanesi’ne meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor’ emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı. Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.



İnceleme başlatıldı
Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü'nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor
Foto Galeri Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk dahil bin 634 kişiyi rehin tutuyor!
Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk dahil bin 634 kişiyi rehin tutuyor!
Rusya ateşkes ilan etti! Ukrayna 'gıda kıtlığı' önlemi aldı buğday, et, yulaf ve şeker satmayacak!
Rusya ateşkes ilan etti! Ukrayna 'gıda kıtlığı' önlemi aldı buğday, et, yulaf ve şeker satmayacak!
Nusaybin'de PKK'nın 6’sı çocuk 8 vatandaşın öldüren PKK'ya lanet yağdı
Nusaybin'de PKK'nın 6’sı çocuk 8 vatandaşın öldüren PKK'ya lanet yağdı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! Temmuz'a kadar sorun yok
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! Temmuz'a kadar sorun yok
Göztepe faturayı Teknik Direktör El Maestro'ya kesti! El Maestro ile yollarını ayırdı
Göztepe faturayı Teknik Direktör El Maestro'ya kesti! El Maestro ile yollarını ayırdı
Edirne'de şakanın sonu ölümle bitti! Her şey bir tokatla oldu: Montunun rengiyle...
Edirne'de şakanın sonu ölümle bitti! Her şey bir tokatla oldu: Montunun rengiyle...
Rusya Ukrayna savaşı Mısır'ı vurdu! Ekmek fiyatları yüzde 50 arttı
Rusya Ukrayna savaşı Mısır'ı vurdu! Ekmek fiyatları yüzde 50 arttı
İstanbul Valiliği 8 Mart açıklaması
İstanbul Valiliği 8 Mart açıklaması
Berat gecesi ne zaman 2022 Berat Kandili'nde neler oldu fazileti
Berat gecesi ne zaman 2022 Berat Kandili'nde neler oldu fazileti
Rusya'dan Swift'e karşı hamle geldi! Çin ile çalışmalar başladı
Rusya'dan Swift'e karşı hamle geldi! Çin ile çalışmalar başladı