Afyonkarahisar'da fedakar öğretmen sorumluluğu üzerine aldı! Çocukların hayatlarını değiştirdi
AFYONKARAHİSAR’da işitme engelli olan 3 kardeşin ameliyatı için kolları sıvayan köy öğretmeni Mehmet Keskin, tüm sorumluluğu üzerine alarak 3 kardeşten 2’sinin ameliyat olmasını sağladı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlar Köyü’nde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, işitme engelli olan 3 kardeşin eğitim almalarında zorluk çektiğini gördü. Öğrencilerin tedavi edilip edilemeyeceği konusunda araştırmalar yapan öğretmen Keskin, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde bu tedavinin yapılabileceğini öğrendi.
Daha sonra duyma engelli aileyle iletişime geçen Mehmet Öğretmen, çocukların ameliyatı konusunda aileyi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. En sonunda çocukların ameliyat olmasını kabul eden aile, tüm sorumluluğu da Mehmet öğretmene verdi.
Şevval ameliyat olacağı günü bekliyor
Mehmet öğretmen; Melek, Şevval ve Tayyip kardeşleri tedavi ettirmek için Ankara’ya İbni Sina Hastanesi’ne götürdü. Çocukların burada tedavisi başladı ve yapılan tetkiklerin ardından 8 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Tayyip’in ameliyattan sonra duyabileceği kesinleşti. 9 yaşındaki Şevval’in ise yeni tetkikleri istendi ve Sağlık Kurulu’nun kararına göre ameliyat edilip edilmeyeceği kesinleşecek. Eğer Sağlık Kurulu’ndan onay çıkarsa Şevval de ameliyat olacak ve duymaya başlayacak.
Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum
Duyma engelli ailenin en yakınlarında bulunan ve çocukların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen babaanneleri Pakize Öğmen, torunlarının ameliyattan sonra duymaya ve konuşmaya başladığını söyledi. Babaanne Öğmen konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Oğlum, gelinim işitme engelli. Üç de torunum var onlar da işitme engelli. Allah razı olsun köyümüzün öğretmeni yardımcı oldu. Aracıyla bizi Ankara’ya götürdü ve çocukları ameliyat ettirdi. Şimdi torunlarım duymaya ve konuşmaya başladı. Ben çağırdığım zaman geliyorlar. Öğretmenimiz gece gündüz bizimle ilgilendi, ben ona çok teşekkür ediyorum.”