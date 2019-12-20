Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu
AFYONKARAHİSAR'da kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde çürümüş erkek cesedi bulundu. Çürümüş cansız beden, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.
AFYONKARAHİSAR'da bir evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu.
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Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kiralık olarak tutulan evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi.
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Abdullah G., yedek anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalda ceset olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
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İncelemede yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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