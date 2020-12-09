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Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü, jandarma kontrol noktasını görünce otomobili yol kenarında durdurup direksiyona yanındaki kişiyi geçirdi. Drone tarafından görüntülenen sürücü ile yanındaki kişiye toplam 5 bin 892 lira ceza uygulandı.

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AFYONKARAHİSAR Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı- Hocalar yolu üzerinde drone destekli yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında jandarma ekiplerini gören sürücü Ali M., otomobili yol kenarında durdurdu. Durumu fark eden jandarma ekipleri de drone ile görüntü almaya başladı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü Ali M., görüntülendiğinden habersiz yanında bulunan araç sahibi Ahmet M. ile yer değiştirdi. Sürücü değişikliğinin ardından otomobili durduran jandarma ekipleri; Ahmet M. ve Ali M.'ye toplam 5 bin 892 lira ceza uyguladı.

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