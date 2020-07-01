Afyonkarahisar'da doğayla iç içe Kocayayla ekoturizmin gözdesi
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1550 rakımlı Kocayayla, Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı oldu.
AFYONKARAHİSAR-Denizli sınırını belirleyen Akdağ'ın Sandıklı kısmında yer alan Kocayayla, geniş karaçam ormanı ve meşeliklerinin manzarasıyla adeta büyülüyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kocayayla'ya son yıllarda sosyal tesisler, yapay Akdağ Göleti ile enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evler yapıldı.
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İki yıl önce işletmesi Sandıklı Belediyesine devredilen Akdağ Tabiat Parkı ve Kocayayla, yaz aylarında cezbeden doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.
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Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'daki Tokalı Kanyon, yılkı atları ile kızıl geyikler de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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