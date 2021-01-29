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Afyonkarahisar'da 3 aylık avukat Rahime ortadan kayboldu! Bu sebepten bunalıma girmiş

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da 3 aylık avukat Rahime Kübra Çelik (26) ortadan kayboldu. Gözü yaşlı anne, kızının bulunmasını isteyerek 'Görenler bana haber versin. Ben kızımı istiyorum' dedi.

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Çay ilçesi Aşağı Mahalle İnönü Caddesi'nde annesi Gülten Akbal ile birlikte oturan avukat Rahime Kübra Çelik, dün saat 17.00 sıralarında çağırdığı taksiye binerek, evden ayrıldı. Kısa süre sonra eve gelen Gülten Akbal, kızını göremeyince cep telefonunu aradı. Kızının telefonunun kapalı olduğunu gören Akbal, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Görüntülerde tespit edildi                                                                                              Rahime Kübra Çelik'in otogara gitmiş olabileceğini değerlendiren emniyet güçleri, terminaldeki güvenlik kamerası görüntülerinden genç kızın otobüse binip ilçeden ayrıldığını belirledi.

Sevgilisinden ayrılmış                                                                                                        Gülten Akbal, 3 ay önce sevgilisinden ayrılan kızının bu nedenle bir süredir bunalımda olduğunu söyledi.

"Yeni avukatlık bürosu açmıştık"

En son dün saat 16.00 sıralarında kendisiyle telefonda konuştuğunu gözyaşları arasında anlatan anne Akbal, "Saat 17.00'de ablasıyla konuşmuş, lavaboda olduğunu söylemiş. Sonra telefonuna ulaşamadık. Evin önüne taksi çağırmış. Otobüsle ilçeden ayrılmış. Niye gittiğini bilmiyorum. Ona yeni avukatlık bürosu açmıştık. Dünden beri kızımdan haber alamıyorum. Ben onlar için yıllarca çalıştım. Dünyam zindan oldu. Kızımı görenler bana haber versin. Ben kızımı istiyorum" dedi.

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