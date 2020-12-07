Afyonkarahisar'da 200 nüfuslu köyden yurtdışına ihraç ediliyor! Haftalık kazançları dudak uçuklattı

Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç edilen kamış sayesinde Ortakarabağ köyü başta olmak üzere bölgedeki nüfusu 200-350 arasında değişen 10’a yakın köy sayesinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon dolar katkı sağlanıyor.