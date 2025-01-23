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Afyankarahisar'da cezaevinden firar edip İzmir'de eşini öldürdü

Afyankarahisar'da cezaevinden firar edip İzmir'de eşini öldürdü

İzmir'de genç bir kadın, cezaevi firarisi eşi tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. "Hırsızlık", "gasp" gibi 48 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı gözaltına alındı.

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Çeşitli suçlardan hakkında verilen 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasını Afyonkarahisar'da açık cezaevinde çeken Hasan Ç. (26) firar etti.

Çaldığı otomobille İzmir'e gelen zanlı, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Melisa Ç'yi (25) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Melisa Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, "hırsızlık", "gasp" gibi 48 ayrı suçtan adli makamlarda kaydı bulunan zanlıyı, saklandığı Karşıyaka'daki dere yatağında yakaladı.

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