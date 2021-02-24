Afta nasıl kaç günde geçer afta ne iyi gelir? Ağız yarasının dermanı karbonat

Aft diye bilinen ağız yaraları(ülserleri), ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde çıkan mukozal hasardır. Peki afta ne iyi gelir ağız yarası olan aft kaç günde geçer?

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Ağız yarası aft kadınlarda daha sık görülür. Aftların tam olarak nedeni bilinmemektedir. Bazı insanlarda kalıtımsal olduğu düşünülmektedir. Demir, B vitamini ve folik asit eksiklikleri ile stres, adet dönemi, tahriş ve diş macununa karşı alerji gibi durumlardan sonra da aft görülebilmektedir.

Aft kaç günde iyileşir? : Aftlar herhangi bir tedavi uygulanmasa da genellikle 7-10 gün sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Aft sorunu ile karşı karşıya olanların düzenli bir şekilde ağız bakımı yapmaları şarttır. Bu noktada tuzlu su ve karbonatlı su iyi gelecektir.

Afta ne iyi gelir evde bunu yapın : Aftın bitkisel çözümleri de vardır. Doğan kantaron yağı doktorlar tarafından önerilen en etkili yöntemdir. Bunun dışında papatya çayı ve ada çayı ile yapılan gargara da etkilidir. Ancak bunlar aktardan alınmamalı tamamen doğal olmalıdır.

Aft için karbonat: Bir çay kaşığı karbonatı yarım çay bardağı su ile karıştırın ve gargara olarak kullanın. Gün içerisinde birkaç defa kullanabilirsiniz. Karbonat afta en iyi gelen tedavi yöntemidir.

Aft için kaya tuzlu gargara : Bir çay kaşığı kaya tuzunu ılık yarım çay bardağı su ile karıştırın ve gargara olarak kullanın. Günde 3 defa olarak bu gargarayı yaptığınızda ağız içindeki aft yaraları iyileşme sürecine girer. Uçuk tedavisi için de kullanılmakta.

Aftın türleri vardır. Minör aft (Aftöz Lezyonlar) : Aftın boyutu 3-10 mm arasındadır. En sık görülen aftöz ülser türüdür. Beyaz, grimsi, oldukça ağrılı acılı lezyonlar olarak ortaya çıkarlar. Genellikle 7-10 günn içerisinde iyileşirler.

Majör aftlar (Major Aftöz Lezyonlar) : Minör ülserasyonlarla aynı görünüme sahip, ancak çapı 10 mm'den büyük ve daha ağrılı lezyonlardır. Genellikle iyileşme 1 aydan uzun sürer, iyileşme alanında iz bırakabilirler. Dil, dudaklar, yanaklar ve nadiren de uvula üzerinde ortaya çıkabilirler.

Herpetiform aftlar : Lezyonların çapı 0.5-3 mm arasında değişir, sayıları 5-100 arasında değişen, küme şeklindedirler. Genellikle ileri yaş hastalarda görülürler ve 1-2 hafta içerisinde iyileşirler. Bu lezyonlar Herpes virüsü enfeksiyonu ile ilişkili değildir.

Aft hangi vitamin eksikliği işareti : Aft yani pamukçuğun olmasının temel sebeplerinden biri vitamin ve demir eksikliğidir. B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği ağızdaki aftı tetikler. Aft aynı zamanda kötü beslenmeye ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına da bir işarettir. Stres ve kaygı, sigara, ile bazı diş macunları da aft yapar. Aftlar aynı zamanda yiyeceklerden de oluşur. Ağızda aft oluşmasından bir iki gün öncesine kadar yediklerinizi gözden geçirerek, size neyin dokunmuş olacağına dair bir ipucu yakalamaya çalışabilirsiniz.

Aft neden olur? : Hormonal dengesizliklere vücudun verdiği tepkilerden biri de ağız yaralarıdır. Örneğin ergenlik dönemindeki genç kızlarda ya da kadınlarda adet döneminde, ağız yarasının çıkmasına sık rastlanır. Helikobakter pilori adıyla bilinen mide mikrobu ile, B12 gibi bazı vitamin eksikliklerinin yanı sıra ağız yaralarına da yol açabilir. Bunun dışında bazı yiyecek alerjilerinin % 90’ında süt, fıstık, fındık, soya, balık, buğday veya kabuklu deniz ürünlerinin yiyecekle ilgili alerji türlerini tetiklediği görülür. Gluten, inek sütü proteinleri, çikolata, tarçın, ceviz, badem, domates, incir, limon ve çileğin ağız içinde aft çıkmasında katkısının olduğu belirtilir.