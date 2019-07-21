Afrikan'ın en büyüğü Cezayir Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olan "Çöl Savaşçıları" lakaplı milli takımın oyuncularını, başkent Cezayir'deki Uluslararası Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Nureddin Bedevi, hükümet yetkilileri ve on binlerce Cezayirli karşıladı.