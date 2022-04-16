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Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Afrika üzerinden toz bulutu bir kez daha Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji radarlarından elde edilen son verilere göre toz bulutları yarın ülkemizde etkili olacak. Meteoroloji saat verip uyarırken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çöl tozları etkili olmuştu. Otomobilleri ve evlerin camlarını adeta çamura çeviren çöl tozunun sağlık açısından da tehlikeli olduğu belirtilmişti. Afrika üzerinden bir toz taşınımı daha gerçekleşecek. 

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Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada 06.00-23.59 saatlerine dikkat çekildi ve şu açıklama yapıldı:

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Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.04.2022 Pazar günü ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. 

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Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Pazartesi gününe dikkat

18.04.2022 Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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