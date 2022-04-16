Afrika'dan çok fena geliyor! Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe uyarı İstanbul, İzmir, Çanakkale...

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çöl tozları etkili olmuştu. Otomobilleri ve evlerin camlarını adeta çamura çeviren çöl tozunun sağlık açısından da tehlikeli olduğu belirtilmişti. Afrika üzerinden bir toz taşınımı daha gerçekleşecek.