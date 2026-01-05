BIST 11.576
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.122,22
HABER /  SPOR

Afrika Uluslar Kupası'nda iki ülke çeyrek finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası'nda iki ülke çeyrek finale yükseldi

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas ve Kamerun adını çeyrek finale yazdırdı.

Abone ol

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fas, 64. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında, Rabat'taki Al Medina Stadı'nda Kamerun, Güney Afrika'yı 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Güney Afrika'nın tek golü ise 88. dakikada Evidence Makgopa'dan geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu’ndan Venezuela operasyonuna sert tepki
Kılıçdaroğlu’ndan Venezuela operasyonuna sert tepki
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farka koştu
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farka koştu
Galatasaray Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı
Galatasaray Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı
Drift atan sürücülere dudak uçuklatan ceza
Drift atan sürücülere dudak uçuklatan ceza
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun
Başkentte böcek ilacı faciası: 7 kişi hastanelik oldu
Başkentte böcek ilacı faciası: 7 kişi hastanelik oldu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e: Daha ağır bedel ödeyecek!
Trump’tan Delcy Rodriguez’e: Daha ağır bedel ödeyecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Selman telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Selman telefonda görüştü
8 gündür aranan Elif Kumal'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
8 gündür aranan Elif Kumal'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu
Elazığ'da korkutan deprem! Halk sokaklara döküldü
Elazığ'da korkutan deprem! Halk sokaklara döküldü
ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamayı kaldırdı
ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamayı kaldırdı
TOGG 2025 hedeflerini tamamladı, Avrupa’da büyüme başladı
TOGG 2025 hedeflerini tamamladı, Avrupa’da büyüme başladı