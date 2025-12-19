Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! "Ama bu çok ayıp"
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, katıldığı bir programda aldığı beklenmedik soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. A.B.İ dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Saraçoğlu, soruya verdiği tepkiyle gündeme oturdu.
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte A.B.İ dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor
Saraçoğlu, dijital platformda yayınlanan bir programa katıldığında, sunucunun yönelttiği soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
LibreSports kanalında yayınlanan videoda sunucu, Afra Saraçoğlu'na "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" diye sordu. Bu soruya yanıt veren ünlü oyuncu, "Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Afra Saraçoğlu, ardından esprili bir şekilde, "Şimdi şey diyecekler, hımm vardı yani. Yoktu," şeklinde ekledi. Bu diyalog, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı ve Saraçoğlu'nun tepkisi büyük ilgi gördü.