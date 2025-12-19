Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! "Ama bu çok ayıp"

LibreSports kanalında yayınlanan videoda sunucu, Afra Saraçoğlu'na "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" diye sordu. Bu soruya yanıt veren ünlü oyuncu, "Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.