Afirika'dan geldiler Diyarbakır'a yerleştiler! Dicle Vadisi'ne leylek akını

'Eylül ayında Nil Nehri'ne ve Afrikaya göçleri başlıyor

Kılıç, Dicle Vadisi'ndeki yuvalarda yaşayan leyleklerin Eylül ayında göçlerinin başlayacağını ifade ederek, "Eylül'den itibaren bu leylekler Nil Nehri'ne ve Afrika'ya göç ediyor. Kışı orda geçirdikten sonra Mart’tan itibaren yine Diyarbakır'a, eski yuvalarına geri dönüyorlar. Burada yuva yapım faaliyetleri, kuluçka hareketleri ve şu anda Mayıs ayında olduğumuz için yavrularını çıkardılar, beslemeye başladılar” diye konuştu.