Afilli Aşk'ın Ayşe'sinden +18'lik pozlar! Burcu Özberk dekolteyi abartınca...

İnstagramı en aktif kullanan isimlerden biri olan Burcu Özberk'ın 4.1 milyon takipçisi var. Her paylaşımı takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve binlerce yorum, beğeni alıyor. Güzel oyuncunun son paylaşımları ise takipçilerini ikiye böldü.