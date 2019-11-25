Afili Aşk'ın Ayşe'si dekolteyi abarttı! Burcu Özberk'in bacakları kriz çıkardı
Kanal D'nin sımsıcak, romantik komedi dizisi Afili Aşk ekran macerasına devam ediyor. Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Ayşe Özkayalı karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk'in bu dizi ile birlikte yıldızı parladı.
Kanal D ekranlarında yaz sezonunda başlayan ve aşk kokan sıcacık senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciyi içine çeken dizisi Afilli Aşk, çarşamba akşamlarının ekran yıldızı. Reyting listelerinde de zirvedeki yerini koruyan dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor.
Dizinin başarılı olmasında konusu kadar başrol oyuncularının da etkisi büyük. Özellikle dizide Ayşe Özkayalı karakterine hayat veren güzel ve genç oyuncu Burcu Özberk en dikkat çeken isimlerden.
Güneş'in Kızları dizisi ile tanınan oyuncu Ayşe karakteri ile tam bir çıkış yaptı hayran kitlesini neredeyse ikiye katladı. Hal böyle olunca diziyle birlikte popülerliği de artan genç isim daha yakından takip edilmeye başladı.
İnstagramı en aktif kullanan isimlerden biri olan Burcu Özberk'ın 4.1 milyon takipçisi var. Her paylaşımı takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve binlerce yorum, beğeni alıyor. Güzel oyuncunun son paylaşımları ise takipçilerini ikiye böldü.