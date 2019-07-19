Afili Aşk dizisinde beyin yakan sahne! Türk televizyonları bunu da gördü
Kanal D'nin yaz dizisi Afili Aşk ilk bölümden itibaren seyircinin dikkatini çekti ve yaz sezonunda Kanal D'nin yüzünü güldürdü. Kerem ile Ayşe'nin hikayesini anlatan dizinin 6. son bölümündeki asansör sahnesi sosyal medyanın diline düştü.
Kanal D'nin yazın başında yayına soktuğu yeni gençlik ve yaz dizisi Afili Aşk ilk bölümü ile izleyiciden geçer not almayı başardı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin 6. son bölümündeki bir sahne ise yok artık bu kadar da olmaz dedirtti, asansör sahnesi sosyal medyanın diline düştü.
İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğlu Kerem ile Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'nin komik aşk hikayesini anlatan Afili Aşk dizisinin başrollerinde. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk gibi genç isimlerim yanı sıra Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi usta oyuncular da var.
Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi 17 Temmuz akşamı 6. son bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizideki asansör sahnesi ile günün konusu oldu.
Peki sosyal medyada da olay olan asansör sahnesi neydi: Kerem ile Ayşe iş yerindeki asansöre biner ve asansör onlar içindeyken bozulur. Asansörde kaldığını anlayan Ayşe korkar ve fenalık geçirir.