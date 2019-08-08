Afili Aşk bombası patladı dizi erken final mi yapıyor?
Kanal D'nin yeni yaz dizisi Afili Aşk ilk bölümden itibaren seyircinin dikkatini çekti ve yaz sezonunda Kanal D'nin yüzünü güldürdü. Kerem ile Ayşe'nin hikayesini anlatan dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise dizinin hayranlarını çok üzdü.
Kanal D'nin yaz aylarının başında yayına soktuğu yeni gençlik ve yaz dizisi Afili Aşk daha ilk bölümü ile izleyiciden geçer not almayı başardı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi rakiplerini de reyting listelerinde geride bıraktı, kanalın yüzünü yaz sezonda güldürmeyi başardı. Ancak...
İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğlu Kerem ile Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'nin komik aşk hikayesini anlatan Afili Aşk dizisinin başrollerinde. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk gibi genç isimlerim yanı sıra Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi usta oyuncular da var.
Sevilen dizi çarşamba akşamı 9. son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin bazı sahneleri ve senaryodaki bazı bölümler izleyiciyi kızdırdı.
Sosyal medyada dizinin hayranları tarafından yapılan yorumlara göre ilk bölümlerde oldukça heyecanlı başlayan hikaye ve senaryo son bölümlere doğru sıkmaya başladı.