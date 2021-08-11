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Afganlar, Alanya plajına bayraklarını dikti! Tepki çeken olay Ülkü Ocaklarını harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bir plajda, 2 Afgan gencin Afganistan bayrağını göndere çektiği görüntüleri paylaşması, sosyal medyada tepki çekti. Alanya Ülkü Ocakları üyeleri görüntüler sonrası harekete geçti ve bugün o bayrağı indirerek, yerine Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

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Alanya’da bir plajda iki Afgan gencin Afganistan bayrağını bayrak direğine çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşması, tepki çekti.

Afgan gençlerin 3 ay önce görüntüleri çektiği, ülkelerine döndükten sonra videoyu paylaştığı belirlendi. Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün bayrağın asılı olduğu plaja gitti.

Göndere çekilen Afganistan bayrağını indiren Ülkü Ocakları üyeleri, ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını göndere çekti.

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