Afganistan'dan kaçan mülteciler hayvan nakil aracından çıktı polis şaşkına döndü

Nazilli ve Sultanhisar’dan gelen çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibiyle birlikte sığınmacı oldukları belirlenen şahıslar İzmir’den Marmaris’e götürmek üzere anlaştıkları 3 organizatör ile birlikte yakalanarak önce Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından 70 kişi Aydın İl Göç İdaresi'ne götürülerek Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 3 organizatörün ise sorgularının devam ettiği belirlendi.