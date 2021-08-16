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Afganistan'da yeni oyun! Şimdi ne olacak?

Türkiye'nin NATO eski Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan, Afganistan'da hem küresel hem de bölgesel anlamda yeni ve zorlu bir süreç başladığını söyledi. Ceylan, Türk askerinin bölgeden acilen tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'nin NATO eski Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan, Afganistan'da büyük bir oyunun tekrar sahnelendiğini söyledi.

Afganistan ile çok çeşitli ulusal çıkarların, karşı karşıya geldiği bir arenadan söz edildiğini belirten Ceylan, Taliban'ın ilk tavrının dünya kamuoyunu teskin etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Taliban yönetiminin Kabil'de kan dökülmeyeceğini, kadınların dışarı çıkabileceğini ve okulların açık kalacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Ceylan, bu konuda şüphe duyduğunu söyledi. Afganistan'da bizim bildiğimiz hükümet artık yok diye konuşan Ceylan, hem küresel anlamda hem bölge için yeni ve zorlu bir dönem başladığını belirtti. Ceylan, mevcut ortamda Türkiye'nin hem vatandaşların hem de askeri personelin acilen tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

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