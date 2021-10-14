Afganistan'da kızların lise eğitimi aldığı tek bölge görüntülendi
Taliban yönetimi, Afganistan'ın çoğu vilayetinde kız öğrencilerin 6. sınıfa kadar eğitim görmesine izin verirken ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde kızların liselerdeki eğitimi devam ediyor.
Taliban yönetiminin Mezar-ı Şerif Eğitim Amiri Muhammed Naim Belhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın Mezar-ı Şerif'i ele geçirmesinden bir gün sonra kentteki tüm okulların eğitime yeniden başladığını söyledi. Mezar-ı Şerif'te bugüne dek eğitim alanında hiçbir sorunla karşılaşılmadığını belirten Belhi, kız ve erkek tüm öğrencilerin eğitimlerine devam ettiğini vurguladı.
Belhi, kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görebilmesi için diğer vilayetlerdeki kız öğrencilerin, bina yetersizliği nedeniyle lise düzeyinde eğitimlerinin henüz başlamadığını, Mezar-ı Şerif'te ise bu sorunun önceden de olmadığını, erkek ve kız öğrencilerin binalarının ayrı olduğunu anlattı.
Mezar-ı Şerif genelinde 250 bin öğrencinin okullarda eğitim aldığını aktaran Belhi, bunların yaklaşık yüzde 80'ini kız öğrencilerin oluşturduğunu vurguladı. Belhi, okullarda bina sorununun çözülmesiyle diğer vilayetlerde de eğitimin başlamasını beklediklerini, bu konuda eğitim bakanlığının çalışma yaptığını kaydetti.
Mezar-ı Şerif'teki Gevher Hatun Lisesi Müdürü Hatıra Selimi, "Okulumuzda eğitim devam ediyor. Kız öğrencilerimizin hepsi derslere geliyor. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görmesi nedeniyle Taliban'ın müdahalesine maruz kalmadan devam ediyoruz." dedi. Selimi, diğer vilayetlerde de kız liselerinin açılmasını istediklerini vurguladı.