Afganistan'da kızların lise eğitimi aldığı tek bölge görüntülendi

Belhi, kız ve erkek öğrencilerin ayrı binalarda eğitim görebilmesi için diğer vilayetlerdeki kız öğrencilerin, bina yetersizliği nedeniyle lise düzeyinde eğitimlerinin henüz başlamadığını, Mezar-ı Şerif'te ise bu sorunun önceden de olmadığını, erkek ve kız öğrencilerin binalarının ayrı olduğunu anlattı.