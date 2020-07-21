Afgan kahramanı! Evlerini basıp ailesini öldüren 2 Taliban teröristini öldürdü diğerlerini yaraladı

Militanlar adamı sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken eşi onlara engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine militanlar evin dışında ikisini de öldürdü. Malekzada, “O sırada evin içinde olan Qamar Gul, aileye ait olan AK-47 tüfeğini aldı ve önce ailesini öldüren iki Taliban militanını vurdu, daha sonra da birkaçını yaraladı” diyerek olayı anlattı.