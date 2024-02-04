Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı
Anadolu Ajansı
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.
6 Şubat depremlerinde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye ilçeleri afetin birinci yılında havadan görüntülendi.
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Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor.
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