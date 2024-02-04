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Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.

Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı

6 Şubat depremlerinde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye ilçeleri afetin birinci yılında havadan görüntülendi.

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Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor.

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Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı
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Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye! Binalar yerle bir oldu geride boş meydanlar kaldı
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