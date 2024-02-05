Afetin 1. yılı! En fazla can kaybının olduğu Ebrar Sitesi'nin son hali görüntülendi

Çekilen görüntülerde depremden sonra sadece 2 binanın kaldığı görüldü. Sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor. Daha önce binlerce insanın yaşadığı yerlerde şimdi moloz parçaları var.