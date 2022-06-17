AFAD'dan 6 şehire saat verip sel uyarısı geldi! Hafta sonu havalar nasıl olacak? İşte son durum...
METEOROLOJİ'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. AFAD son dakika 6 şehir için sel uyarısı yaptı.
Yurt genelindeki yaz sağanakları etkisini yavaş yavaş azaltıyor. Ancak bazı bölgelerde yağış geçişlerini yeni haftada da görülecek. Sıcaklıklarsa yurdun güney kesimlerinde artmaya başladı. Diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyrediyor. Sıcaklıklar, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
AFAD son dakika açıklamasında, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerine; akşam saatlerinde Çorum il geneli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 'Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun' denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bugün de devam edecek.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.