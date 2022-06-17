AFAD'dan 6 şehire saat verip sel uyarısı geldi! Hafta sonu havalar nasıl olacak? İşte son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bugün de devam edecek.