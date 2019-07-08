Adriana lima’nın yeni türk sevgilisi bakm kim çoktı? Bir işadamı
Metin Hara ile birlikteliği de ayrılığı da olay olan Adriana Lima, Türk bir iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi.
Magazin gündemini uzun bir süre oyalayan Metin Hara ve Adriana Lima ilişkisinin ardından gündeme bomba gibi bir Lima haberi daha düştü. Adriana Lima, Türk işadamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. İkili yata binerken objektiflere yakalandı.
19
Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik'te bir yat gezisinde görüntülendi. Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi. Lima ve Uyar son olarak Mikonos'ta el ele ortaya çıktı.
29
İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etti. Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor.
39
Emir Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.
49