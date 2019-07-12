Adriana Lima'nın Türk sevgilisi Emir Uyar'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı! Mikonos'ta bahşiş şov

Lüks bir yattan inerken görüntülenen Lima ve Uyar, daha sonrasında Mikonos Adası'nda bir partide sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. Adriana Lima ve Emir Uyar'ın bu samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüşken çiftin peşini bırakmayan paparazilere bir kez daha yakalanmışlardı.