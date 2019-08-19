Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç?

Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç?

Bir süredir Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikteliğiyle konuşulan Adriana Lima'nın Instagram paylaşımı olay oldu. Paylaşıma Türkçe yorumlar yağdı.

Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç? - Sayfa 1

Türk iş insanı Emir Uyar ile birliktelik yaşayan Adriana Lima, bir plaj giyimi firmasının tanıtımı için çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç? - Sayfa 2

38 yaşındaki iki çocuk annesi modelin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

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Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç? - Sayfa 3

Brezilyalı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Lima'ya övgüler yağdıran mesajlar yazdı.

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Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç? - Sayfa 4

Önceleri yorumların çoğu İngilizce ya da Portekizce olarak yazıldı.

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