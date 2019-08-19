Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu: Türk yok mu hiç?
Bir süredir Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikteliğiyle konuşulan Adriana Lima'nın Instagram paylaşımı olay oldu. Paylaşıma Türkçe yorumlar yağdı.
Türk iş insanı Emir Uyar ile birliktelik yaşayan Adriana Lima, bir plaj giyimi firmasının tanıtımı için çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
16
38 yaşındaki iki çocuk annesi modelin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
26
Brezilyalı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Lima'ya övgüler yağdıran mesajlar yazdı.
36
Önceleri yorumların çoğu İngilizce ya da Portekizce olarak yazıldı.
46