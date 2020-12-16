Adriana Lima makyajsız haliyle görenleri hayrete düşürdü kızıyla görüntülendi
Victoria's Secret'ın eski mankeni Adriana Lima, hafta sonu kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Lima'nın makyajsız hali sevenlerini bir hayli şaşırttı.
Bir dönem Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre gündemden düşmeyen Victoria's Secret'ın eski mankeni Adriana Lima, kızı Sienna Jaric ile birlikte Miami'de görüntülendi.
Eski top model Adriana Lima, Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sienna ile Miami'deki evinde kalıyor.
Zamanının çoğunu çocukları ile geçiren Lima, hafta sonu kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
Siyah spor kıyafetleri ve terlik giydiği görülen Lima, günlük egzersizlerini tamamladı.