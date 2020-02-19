Adriana Lima bu kez Türkler için paylaştı uyarısını yaptı
Eski Victoria's Secret mankeni Adriana Lima, Metin Hara ve Emir Uyar ile aşk yaşamasının ardından Türkler'den vazgeçti. Lima, sosyal medya hesabından Türkler için paylaşımda bulundu.
İlk olarak yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile ülke gündemine damga vuran Adriana Lima, ardından da Türkler'den vazgeçmeyerek iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamıştı. Bu aşkların ardından ise Türk erkeklerinden elini eteğeni çeken Lima, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.
Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü model bu kez Türkler için paylaşımda bulundu. Lima, hakkında çıkan aşk dedikoduları için Türk basınını uyardı. Başarılı model, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
''Türkiye, bu bilgi senin için ben yalnızım! Artık asılsız haberler yapmayı bırakın.''
Öte yandan Metin Hara ile aşk yaşadığı dönem Lima, Türk basınına karşı sempatik tavırlarıyla dikkat çekmişti.
Adriana Lima 2019 yılında da iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşk ile konuşulmuştu.