Adriana Lima benzerliği olay olan Survivor yıldızı Fatmagül Fakı evlendi!
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Fakı, dün Kerem Lafçı ile evlenerek dünyaevine girdi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'la adını duyuran Fatmagül Fakı, dün akşam iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kerem Lafçı ile evlendi.
Sözcü'nün haberine göre, gelinliğiyle gelin alma esnasında görüntülenen Fatmagül Fakı, gelin evinden davul, zurna ile çıktı. Sevgilisi Kerem Lafçı ile mutluluğu gözlerinden okunan Fakı, gelin evinden oynayarak ayrıldı.
Dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girerek Kerem Lafçı ile evlenen Fatmagül Fakı, bir dönem Adriana Lima'ya benzerliğiyle de olay olmuştu.
Peki, Fatmagül Fakı kimdir?
Victoria's secret meleklerinden biri olan Adriana Lima'ya benzerliğiyle oldukça dikkat çeken Fatmagül Fakı, 3 Şubat 1990 Konya doğumludur. 24 yaşında olan Fakı, Aydın üniversitesi grafik tasarım bölümü mezunudur. Eğitiminin bitmesinden sonra Türk hava yollarının sınavlarına katılmış ve bir dönem hosteslik yapmıştır.