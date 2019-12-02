Adnana'da eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip 10. kattan atladı

Adana aile dramına sahne oldu. Acı olay merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anaokulu öğretmeni Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası Erdem G.(42) kumar oynadığı için borca girdi. Erdem G.'nin annesi de bu nedenle oğluna kumar oynamaması için baskı yaptı. Erdem G.'nin borçları bir süre sonra ailesi tarafından kredi çekilip ödendi. Ancak kumar oynamaya devam edip borç batağından çıkamayan Erdem G. bunalıma girdi.