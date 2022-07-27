Adnan Oktar'ın villası satılıyor! Yatak odası dahil yeni görüntüleri ortaya çıktı işte son hali...
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara (53,4 milyon TL) satışa konuldu. Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı konutun son hali görüntülendi.
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen ana karargahının geçtiğimiz yıllarda 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara satışa konuldu.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı. Villanın dışında özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazı bulunuyor.
Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.
Oktar'ın kiracı olduğu ve 'Stüdyo' kodu verilen villanın kamuoyuna yansımayan yeni fotoğrafları da ortaya çıktı.