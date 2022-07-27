Adnan Oktar'ın villası satılıyor! Yatak odası dahil yeni görüntüleri ortaya çıktı işte son hali...

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen ana karargahının geçtiğimiz yıllarda 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara satışa konuldu.