Adnan Oktar'ın kediciği Alev Babuna'dan Seda Sayan Kibariye Muazzez Ersoy ifşası

"Biz bir arkadaş grubuyuz": Duruşmada savunma yapan örgütün önde gelen isimlerinden Oktar Babuna’nın eşi sanık Alev Babuna, “İddiaların tamamını reddediyorum. Adnan Oktar’ı 32 senedir tanırım. Adnan Oktay yakın bir dostumdur, arkadaşımdır. Biz bir suç örgütü değiliz. Didem hanım için iki, Tarkan bey için üç numara benim içinde arkadan geliyor diyorlar. Biz bir arkadaş grubuyuz. Adnan beyden bu zamana kadar hiç talimat almadım. Talimat verdiğini de duymadım. Emir kipiyle asla konuşmaz. Siz bilirsiniz der. Adnan Bey beni imam tayin etmedi. Bu çamuru üstüme Adil Saçan attı” ifadelerini kullandı.