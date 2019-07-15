Adnan Oktar'ın fantezisi yok artık dedirtti! İtirafçılardan skandal 'iç çamaşırı' detayı

Onun sözünden çıkma: Aktunç, annesi Zeynep Yalçın'ın kendisine, 'Didem Ürer senin teyzen aramızdaki en imanlımız odur, onun sözünden çıkma' şeklinde öğüt verdiğini aktardı. İşte Aktunç'un ifadesinden ayrıntılar: