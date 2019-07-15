Adnan Oktar'ın fantezisi yok artık dedirtti! İtirafçılardan skandal 'iç çamaşırı' detayı
Son olarak FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkan Adnan Oktar ve silahlı suç örgütünün itirafçıları, elebaşı Oktar'ın 'kedicikler' için koyduğu kuralları anlattı. Anlatılanlara göre Oktar, kızların iç çamaşırsız ve dekolteli olmasını özellikle istiyormuş.
İstanbul Mali Şube ekiplerine ifade veren müşteki ve tanıklar Adnan Oktar'ın sapıklığını gün yüzüne çıkardı. İfadelerin ardından Oktar'ın, örgüt üyeliğine kazandırdığı çocuk yaşta kızlar olmak üzere çok sayıda kadına cinsel istismara varan eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre müşteki Dilara Aktunç'un verdiği ifadede, 6-7 yaşlarında örgütle tanıştığını söyleyerek, annesiyle yaptığı görüşmeleri Oktar veya örgütün bir evinde gerçekleştiğini söyledi.
Onun sözünden çıkma: Aktunç, annesi Zeynep Yalçın'ın kendisine, 'Didem Ürer senin teyzen aramızdaki en imanlımız odur, onun sözünden çıkma' şeklinde öğüt verdiğini aktardı. İşte Aktunç'un ifadesinden ayrıntılar:
Temiz olmam istendi: "Oktar'ın karşısına çıkacağım zaman temiz olmam kesinlikle duş almam söylenirdi. Oktar karşısında çok rahat olmamı hiçbir şekilde çekinmemem söylendi."