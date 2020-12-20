Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Yazarı: 30. Ağır Ceza Mahkemesi
ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın yargılandığı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün cinsel istismar ve tecavüz sistemini çizgi roman haline getirtti. "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 108 sayfalık çizgi romanda Oktar liderliğindeki örgütlenmenin kızları nasıl tuzağa düşürdüğünü ayrıntılarıyla anlatıldı.
‘Adnan Hoca' diye bilinen Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu, 78'i tutuklu 236 sanık İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk ve heyeti, Oktar liderliğindeki örgütlenmenin kızları nasıl tuzağa düşürdüğünü toplumun bilmesi adına bugüne kadar yargı dünyasında görülmedik bir yola başvurdu. Örgüt içindeki tecavüzler çizgi roman şeklinde kitaplaştırıldı. İşte Sözcü'den İsmail Saymaz'ın köşesinden o çizgi romanın hikayesi...
13 mağdurun ifadeleri var
Adnan Hoca örgütlenmesiyle ilgili mağdurların ifadeleri, teknik takip verileri ve ses kayıtları ışığında 108 sayfalık çizgi roman hazırlandı. Çizgilerin yanı sıra kitaba 13 mağdurun savcılık ve mahkeme ifadelerinden, sanıkların telefon konuşmaları ve yazışmalarından alıntılar serpiştirildi.
Çizerin ismi gizli tutuldu
Çizerin ismi gizli tutulurken, romanın masrafı mahkeme kaleminden karşılandı. Yalnızca üç adet basıldı. İkisi heyete ve savcılığa verildi. Üçüncüsü dava dosyasına konuldu. Kitaba karekod eklenerek, mağdurlar tarafından sunulan kaydın dinlenmesi sağlandı.
Adnan Oktar'ı kim koruyor?
Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor:“Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum-kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.”