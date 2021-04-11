Adnan Oktar'ın cezaevi imajı olay! Kedicikler övgüler dizerek paylaştı
Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar, suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Oktar’ın hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.
Saçlarını ve sakallarını uzatan Adnan Oktar’ın yeni halini, kadın müritleri olan kedicikler sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın 15 Mart’ta çekildiği belirtildi. Kedicikler fotoğrafın altına övgülerini de sıraladı.
800 sayfalık karar 2 saatte okunmuştu
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tüm tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar katıldı.
Mağdur ve müştekilerle tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar salona girdiği sırada arka tarafta bulunan tutuksuz sanıklar ve bazı izleyiciler el salladı. Oktar da el sallayarak karşılık verdi.