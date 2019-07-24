Adnan Oktar'In beğendiği kızlara iğrenç tuzak! Bu kızla seks yapılarak...

Oktar’ın olduğu her yerde nöbet tutulduğu anlatılan iddianamede, örgüt üyelerinin telefon dinlemelerine takılmamak için kendi aralarında şifreli olarak görüştükleri, müşteki ifadelerinde de yer alan ‘dayım’ olarak kodlanan kelimenin ‘Adnan Oktar’, ‘maç’ olarak kodlanan kelimenin ise ‘nöbet’ olduğu belirtildi. Şifreli konuşmalara ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüpheliler ile müştekilerin ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı: