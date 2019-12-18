Adnan Oktar'ın Bacı'sı Tülay Kumaşçı'dan olay sözler: İçeride katillerle tanıştık

"Cinayet işlemiş insanlarla kaldık"

Kartal'da bir villada kalan kadınlardan ve Adnan Oktar grubunda da 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı, "Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık" açıklamasıyla gündeme oturdu.