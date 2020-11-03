Adnan Oktar'ın Ankara'daki villasından çıktı! Kaçak fosiller 417 milyon yıl öncesine ait çıktı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 gün önce 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne ait iki ev tespit etti. İlk evde yapılan aramada 802 adet bitki ve hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları ele geçirildi. İkinci evde de yine 77 adet bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.