Adnan Oktar'dan cinsel istismar sorusuna dikkat çeken yanıt! Dekolteli mini etekli namaz yorumu olay
Bin 365 yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar son savunmasını yaptı. Adnan Oktar, ''Cinsel bir ilişki varsa tespit edilir, benim elim başka birinin eline değse hemen anlaşılır. Nefesim bile üstüne gitse genetikten anlaşılır.'' derken dekolteli mini etekli namaz yorumu ise dikkate değer.
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mütalaaya karşın savunmalar alınıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve izleyici hazır bulundu.
Duruşmada ilk olarak birçok suçtan bin 365 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Adnan Oktar, mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Oktar, savunmasını mahkeme heyetinden izin alarak oturarak yaptı. Kendisinin saf, dürüst, akılcı, milliyetçi ve vatansever bir insan olduğunu belirten Oktar, “Bu yüzden çok seviliyorum. Örgüte dair hiyerarşik bir yapı kurmadım. Bu tür bir uğraşla ne vaktimi ne de keyfimi harcarım” dedi.
''Kara parayla işimiz olmaz": Rahattan ve huzurdan hoşlandığını belirten Oktar, “Yanımdaki insanlar çok akıllı. Bu nedenle kimseye akıl vermem söz konusu değil. Arkadaşlarımın neredeyse tamamı zengin. Biz samimi ve candaş bir arkadaş topluluğuyuz. Kara parayla işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.
“Cinsel İstismar İddiaları Şehir Masalı”: Savunmasına devam eden Oktar, “Lüks ve zenginlik tebliğ metodudur çünkü Müslümanları fakir, zavallı görürler ama bizim anlattığımız İslam herkesin seveceği İslam. Cinsellikle ilgili ithamlar o kadar belli ki. Cinsel bir ilişki varsa tespit edilir, benim elim başka birinin eline değse hemen anlaşılır. Nefesim bile üstüne gitse genetikten anlaşılır. Bunlar çizgi romanla, hikayeyle olmaz, bilimle olur. Böyle tespitler yapılmamış, şehir masalı. Kız arkadaşlar(itirafçı sanıklar ile mağdur/müşteki kadınlar) tutuklanmayacaklarını bilseler buraya doluşurlar. Beni hayranlık seviyesinde seviyorlar. Mütalaada kadının kibrini kırmak için cinsel sömürü sistemi yapıldığını söylenmiş. Kadın asaletiyle güzeldir. O zaman genelevlerdeki kadınların kibri yok. B. ile Ç. (şikayetçi iki kadın) beni deliler gibi sever. Benim yanımda en güzel kıyafetleri giyiyor, en güzel yiyecekleri yiyorlardı. Beni dehşete düşürdüler. Ben onlara prenses gibi davranıyordum. Allah ömür verirse yine görüşeceğiz zaten” şeklinde konuştu.