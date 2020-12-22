Adnan Oktar'dan cinsel istismar sorusuna dikkat çeken yanıt! Dekolteli mini etekli namaz yorumu olay

“Cinsel İstismar İddiaları Şehir Masalı”: Savunmasına devam eden Oktar, “Lüks ve zenginlik tebliğ metodudur çünkü Müslümanları fakir, zavallı görürler ama bizim anlattığımız İslam herkesin seveceği İslam. Cinsellikle ilgili ithamlar o kadar belli ki. Cinsel bir ilişki varsa tespit edilir, benim elim başka birinin eline değse hemen anlaşılır. Nefesim bile üstüne gitse genetikten anlaşılır. Bunlar çizgi romanla, hikayeyle olmaz, bilimle olur. Böyle tespitler yapılmamış, şehir masalı. Kız arkadaşlar(itirafçı sanıklar ile mağdur/müşteki kadınlar) tutuklanmayacaklarını bilseler buraya doluşurlar. Beni hayranlık seviyesinde seviyorlar. Mütalaada kadının kibrini kırmak için cinsel sömürü sistemi yapıldığını söylenmiş. Kadın asaletiyle güzeldir. O zaman genelevlerdeki kadınların kibri yok. B. ile Ç. (şikayetçi iki kadın) beni deliler gibi sever. Benim yanımda en güzel kıyafetleri giyiyor, en güzel yiyecekleri yiyorlardı. Beni dehşete düşürdüler. Ben onlara prenses gibi davranıyordum. Allah ömür verirse yine görüşeceğiz zaten” şeklinde konuştu.