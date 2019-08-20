Adnan Oktar ve kedicik Didem Ürer'in gizli geçitteki görüntüleri ortaya çıktı
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyondan dakikalar önce Kandilli'deki villasından kaçan Adnan Oktar ve kedicik Didem Ürer'in gizli geçitten kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018'de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar ve 2 numaralı kediciği Didem Ürer'in operasyondan kısa süre önce villadan kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Çantalarında yüklü miktarda döviz çıkmıştı
Lüks villasından kaçan Adnan Oktar ve Didem Ürer, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanmıştı. Oktar ve Ürer'in görüntülerde dikkat çeken çantalarında ise yüklü miktarda döviz çıkmıştı.
Gizli geçit varmış
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Kandilli'deki villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçidin olduğu görülüyor.
Operasyondan önce kaçmışlardı
Bu gizli çıkış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Aynı zamanda Oktar'ın kaçtığı yoldan başka örgüt kadınların da geçtiği dikkatlerden kaçmadı.