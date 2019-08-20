Adnan Oktar ve kedicik Didem Ürer'in gizli geçitteki görüntüleri ortaya çıktı

Çantalarında yüklü miktarda döviz çıkmıştı

Lüks villasından kaçan Adnan Oktar ve Didem Ürer, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanmıştı. Oktar ve Ürer'in görüntülerde dikkat çeken çantalarında ise yüklü miktarda döviz çıkmıştı.